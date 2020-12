The Toxic Avengers: Peter Dinklage nel reboot dell’action comedy

Peter Dinklage reciterà in The Toxic Avenger, reboot dell’action comedy del 1984, che sarà diretto da Macon Blair.

Da un kolossal come Game of Thrones a un film decisamente più leggero, ma non per questo meno atteso: Peter Dinklage sarà in The Toxic Avenger, il reboot del film action comedy del 1984 che a dispetto del budget decisamente ridotto, divenne un film cult.

Si tratta di una sorta di parodia del genere supereroistico, un filone poi ripreso alla grande in Deadpool ad esempio, in cui un protagonista assolutamente ordinario finisce a contatto con dei rifiuti tossici e viene trasformato in un mutante, che da “underdog” sfigato finisce per cercare di salvare suo figlio, gli amici e la comunità dalle forze del male.

The Toxic Avenger ebbe un grande successo soprattutto negli Stati Uniti, dove fu spesso proiettato come film di mezzanotte ai cinema, e ricevette poi diversi sequel e addirittura un musical, una serie animata e un fumetto Marvel.

Peter Dinklage continua dunque a fare la spola tra ruoli drammatici e ruoli più leggeri: abbiamo visto l’attore, più volte vincitore degli Emmy, in Avengers: Infinity War, X-Man: Days of Future Past, My Dinner With Herve e il thriller I Care Alot, che ha aperto il film festival di Toronto quest’anno e di cui Netflix si è aggiudicata i diritti.

Che ne pensate di questo suo prossimo ruolo? Cosa vi aspettate da The Toxic Avenger?