Raspberry Pi 4, arriva la ventola per prevenire il surriscaldamento

Raspberry Pi Foundation ha rilasciato una ventola da 5 dollari combinata con un piccolo dissipatore di calore che servirà per prevenire il surriscaldamento del Raspberry Pi 4.

Il nuovo dispositivo funziona solo con il case ufficiale, e va posto sotto al coperchio superiore. Ricordiamo che il Raspberry Pi è una sorta di “micro computer” che può essere assemblato anche da persone non proprio esperte di schede madri, cavi e affini. Un perfetto prodotto anche per i più piccoli che vogliono avvicinarsi al PC in maniera più soft.

L’ultimo arrivato è il RaspberryPi 4 versione da 8GB, l’aggiornamento della dev board rilasciata la scorsa estate e che va ad aggiungersi alle edizioni da 2GB e 4GB. Presso i rivenditori italiani (come si può vedere sul sito ufficiale), il modello da 2GB di RAM ha un costo di circa 40 euro, il modello da 4GB di RAM arriva a circa 60 euro e, infine, questo nuovo modello con 8GB di RAM viene venduto a circa 85 euro. Questo il link se siete interessati all’acquisto.

Va però detto che, in effetti, in molti utenti si sono lamentati del fatto che il nuovo Raspberry Pi 4 – nonostante le significative migliorie rispetto al modello precedente – tende a surriscaldarsi. A volte si surriscalda talmente tanto che il dispositivo deve limitare la frequenza della CPU.

Problema ancora più evidente con il case ufficiale, che impedisce una corretta ventilazione. Rasperri Pi Foundation ha rilasciato degli aggiornamenti software, ma non è una soluzione definitiva e limita la potenza del micro computer. Ecco allora la ventola ufficiale (ne esistono già prodotte da altre aziende).

[la ventola] aspira l’aria attraverso i connettori USB ed Ethernet – fanno sapere dall’azienda -, la passa su un piccolo dissipatore di calore alettato collegato al processore e la scarica attraverso lo slot per schede SD

Si tratta di una soluzione temporanea ma economica, ma la speranza è che Raspberry Pi Fountadion darà la priorità alla dissipazione del calore per la prossima iterazione del suo piccolo computer.