Il Trono Del Re: il reboot di Angel e Buffy, La Prima Bomba, F***ing Sakura, la moto di Bulma

A Il Trono del Re arrivano un sacco di fumetti e toys pazzeschi.

Si parte proprio dalle action figure con la bellissima motocicletta della Capsule Corporation di Bulma, direttamente da Dragon Ball by S.H. Figuarts Tamashii Nations.

La moto e Bulma (venduti separatamente) assieme generano una delle migliori combo viste recentemente nel mondo delle action figures di Dragon Ball.

Per la parte fumetti si vola:

F***ing Sakura di Giulio Macaione (Panini), un viaggio nel Giappone per una coppia in crisi;

Bobby Sombrero Holy Flamingo di Barbieri e Cinci (Panini), le divertenti avventure di una coppia di strampalati eroi spaziali;

Donald Duck le strisce quotidiane complete 1943 – 1945 di Al Taliaferro (Panini), la raccolta delle strisce umoristiche pubblicate in tempo di guerra.

In conclusione, per riepmpire sempre di più la vostra lista dei regali di Natale, un salto nel mondo di Naruto con l’ultimo arrivo Figuarts Zero Kizuna Relation, ovvero Sasuke Uchiha Shippuden by Tamashii Nations Bandai.