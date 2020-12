Fear the Walking Dead: AMC svilupperà la settima stagione

Scott Gimple ha rivelato che AMC sta sviluppando la settima stagione di Fear the Walking Dead, che è già in fase di scrittura.

Secondo quanto rivelato dal produttore Scott Gimple la serie spin-off di TWD, Fear the Walking Dead, avrà una settima stagione. Gli episodi sarebbero già in fase di scrittura. Negli anni passati erano stati annunciati i rinnovi della serie direttamente durante il Comic-Con di San Diego.

Scott Gimple ha invece parlato di questo progetto direttamente al The Hollywood Reporter, a cui ha dichiarato:

Ci è dispiaciuto molto non poter continuare con la produzione dell’episodio 6×8, per si tratta di un qualcosa di grandioso, uno dei migliori episodi della serie. Ora però abbiamo ripreso a lavorare da diverse settimane, dobbiamo finire la sesta stagione e stiamo lavorando anche alla settima.

Gimple ha anche fatto notare come si stiano incrociando le produzione di The Walking Dead, Fear the Walking Dead e World Beyond, evolvendosi ed influenzandosi in maniera reciproca.

A causa del Coronavirus la produzione si è dovuta stoppare e la serie riprenderà con la messa in onda direttamente nella metà del 2021. Nel frattempo i sei nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead arriveranno in Italia a marzo.