Birds of Prey: Rosie Perez vorrebbe tornare per un sequel

L’interprete di Renee Montoya in Birds of Prey, Rosie Perez, ha parlato della possibilità di tornare per un sequel.

Birds of Prey non è stato un grande successo a livello d’incassi e di critica, ma diversi attori stanno dimostrando un certo interesse e volontà nel tornare per un eventuale sequel, e tra questi c’è Rosie Perez.

L’attrice ha interpretato nel film il personaggi di Renee Montoya, e intervistata da Unproxx, oltre a parlare del suo ruolo in The Flight Attendant, ha detto qualcosa anche su Birds of Prey. Ecco le sue parole:

Certo che vorrei tornare per un sequel se ci fosse la possibilità. Però quando mi avete chiesto la prima cosa che ho pensato è stata ‘Dio mio, dovrò perdere peso e riprendere di nuovo forma’.

Tempo fa anche Chris Messina, che nel film ha vestito i panni di Victor Zsasz si è espresso per un ritorno in un possibile Birds of Prey 2. Ecco cosa ha dichiarato a CB in un’intervista: