Birds of Prey: Chris Messina vorrebbe tornare nei panni di Victor Zsasz

Chris Messina, nonostante l’insuccesso di Birds of Prey, avrebbe voglia di tornare a vestire i panni di Victor Zsasz.

Nonostante il flop di Birds of Prey per diversi membri del cast il film è stato un’esperienza positiva. Per questo motivo Chris Messina si è espresso sulla possibilità di tornare nei panni di Victor Zsasz per un Birds of Prey 2 o per un nuovo film DC Comics.

Ecco cosa ha dichiarato a CB in un’intervista:

Ho adorato recitare quel personaggio e collaborare con quel gruppo di persone. Posso dire che è stato qualcosa di nuovo per me. Mi piacerebbe dare un’altra possibilità al personaggio, farlo vedere sotto un’altra luce. Non ho alcun piano in particolare per farlo, ma se mi chiamassero ci sarei.

Insomma, anche Messina è consapevole del fatto che l’insuccesso di Birds of Prey al momento non permette di far vedere all’orizzonte nuove prospettive con il suo character, ma le possibilità di farlo tornare nell’universo DC non sono comunque sbarrate.

Birds of Prey è uscito lo scorso febbraio al cinema ottenendo 201 milioni di dollari d’incassi, rispetto agli 84 milioni di budget utilizzati per la produzione. Insomma, non il risultato che la Warner Bros. si aspettava, e che giustificherebbe un sequel.