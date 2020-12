The Walking Dead: si accendono i rumor su Michonne nel film su Rick

Si torna a parlare della possibile presenza di Michonne nel film spin-off di The Walking Dead sul personaggio di Rick Grimes.

Con l’uscita di scena da The Walking Dead, abbiamo davvero visto tutto del personaggio di Michonne? Probabilmente no. Ne ha parlato lo stesso Scott Gimple, che ha in mano le redini del franchise, che ha riacceso le speranze dei fan di rivedere la coppia composta da lei e Rick, proprio nel film spin-off di The Walking Dead su Rick Grimes.

Anche il personaggio interpretato da Andrew Lincoln è infatti scomparso dalla serie, e il film riprenderà da dove si era interrotta la sua storia, quel salvataggio in elicottero che ha lasciato i fan con tanti interrogativi. Gimple ha dichiarato di essere ancora al lavoro sul film, e che sta procedendo bene, ma a precisa domanda sul futuro di Michonne ha risposto:

Non credo sia stata l’ultima volta che li abbiamo visti. Voglio dire, non penso proprio. Ho solo detto che stiamo lavorando sul film però, lasciamola così.

L’attore ha anche stuzzicato i fan dicendo di prestare attenzione al modo in cui Michonne ha lasciato la serie principale:

Sta succedendo qualcosa. Re Bach era lì, gli sono molto grato. Probabilmente non abbiamo visto tutto nemmeno di lui. Era Re Bach per un motivo, ma il gruppo in cui si trovava era piuttosto grande.

Insomma, interrogativi che continuano a restare, ma i fan possono sicuramente essere speranzosi per un futuro di Michonne e Rick ancora insieme. Voi che ne pensate?