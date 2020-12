The Mandalorian e Avengers sono i franchise più amati in America

Secondo un recentissimo sondaggio condotto dal National Research Group i franchise più amati dal pubblico americano sono The Mandalorian, Avengers e Stranger Things.

Il recente sondaggio condotto dal National Research Group e pubblicato su Variety elenca i 20 franchise più popolari tra il pubblico americano, sebbene la loro classificazione di “franchising” includa alcune proprietà che appartengono alla stessa saga.

Queste le dichiarazioni in merito all’indagine del CEO di NRG, Jon Penn:

I consumatori sono pronti affinché i franchise di intrattenimento si appoggino a importanti conversazioni culturali e creino una nuova realtà, in cui ottimismo, diversità e curiosità ci uniscono piuttosto che dividerci.

The Mandalorian è in cima alla lista, Hamilton completa la top 20. Ecco l’elenco completo:

The Mandalorian Avengers Stranger Things John Wick Black Panther Guardiani della Galassia The Witcher Ozark Spider-Man: un nuovo universo Black Widow Deadpool Thor Iron Man Mario Bros. Toy Story Doctor Strange Spider-Man Coco Il Re Leone Hamilton

Il National Research Group ha iniziato a condurre il suo sondaggio nel gennaio 2019. La società globale di analisi e strategie ha effettuato più di 350.000 interviste relative a circa 700 franchise di intrattenimento. Le interviste hanno cercato di accertare quale franchise i consumatori degli Stati Uniti considerassero “il più audace e stimolante”. L’azienda ha quindi analizzato i suoi risultati per prevedere quali franchise avevano le migliori possibilità di sopravvivere alla prova del tempo e che fossero meglio degli altri in grado di evolversi per mantenere la propria importanza.

Stando ai risultati è appartenente alla Disney il 70% dei titoli lista e la metà di essi è riferibile alla produzione dei Marvel Studios. Segue Netflix, che vanta tre presenze in top 10 con Stranger Things, Ozark e The Witcher (anche se il gigante dello streaming non possiede la proprietà intellettuale di The Witcher a titolo definitivo).