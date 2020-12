The Adam Project: primo sguardo sul nuovo film Netflix con Ryan Reynolds

Ecco un primo sguardo al nuovo film Netflix, The Adam Project, lo sci-fi sui viaggi nel tempo con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Jennifer Garner e Catherine Keener.

Domenica Ryan Reynolds ha condiviso due nuove immagini direttamente dal set del nuovo sci-fi originale di Netflix via Twitter e Instagram. Sul primo social, oltre alle foto, l’attore ha condiviso una didascalia dai toni spensierati:

Una foto mostra Reynolds sperduto da qualche parte nel mezzo di una foresta insieme all’ultimo arrivato nel cast, Walker Scobell, che interpreterà la versione più giovane del personaggio di Reynolds. Una seconda foto mostra Reynolds e Levy con indosso le mascherine anti-covid 19 e intenti a discutere le quinte. Sembra che la produzione, nonostante la pandemia, non abbia perso tempo ad organizzare le riprese, mettendo in atto delle norme di sicurezza adatte a poter svolgere anche delle scene d’azione. Almeno stando alla maglietta insanguinata indossata da Reynolds.

Il film diretto da Shawn Levy racconta la storia di uomo costretto a viaggiare indietro nel tempo alla ricerca del suo io adolescente per salvare il futuro. Il ragazzo è infatti la chiave per trovare il loro defunto padre nella versione in cui ha la stessa età del protagonista adulto.

Skydance ha curato lo sviluppo del progetto e lo produrrà insieme alla 21 Laps di Levy e alla società di produzione di Reynolds, Maximum Effort, in sinergia con La B for Effort di Blake Lively.

Finished our first week on The Adam Project. In addition to taking these two photos, @netflix will be happy to know we also shot some of the film. Happy to be back in the sturdy arms of my friend, life coach and director, @ShawnLevyDirect. pic.twitter.com/9fb3Qalf0J

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 29, 2020