Euphoria: rivelato il primo trailer dell’episodio speciale

Euphoria e la sua star vincitrice di un Emmy Zendaya, sono tornati. Il primo trailer dell’episodio speciale inizia subito dopo il finale della prima stagione.

Questi episodi potrebbero non essere parte della seconda stagione della serie originale HBO, ma il primo trailer inizia subito dopo il finale della prima stagione. Il primo episodio è intitolato Part 1: Rue e sarà trasmesso in streaming su HBO Max il 6 dicembre. Il breve trailer riprende le fila esattamente a partire dal finale della prima stagione di Euphoria. Nell’ultima puntata Rue (Zendaya) ricade nell’uso di cocaina dopo che la sua ragazza Jules (Hunter Schafer) sale su un treno e la lascia. Nel trailer Rue siede in una tavola calda contemplando la sua vita quando incontra Ali (Colman Domingo), che ha incontrato durante le riunioni dei Narcotici Anonimi.

Il creatore di Euphoria Sam Levinson ha scritto e diretto il primo episodio speciale. HBO deve ancora annunciare la data di uscita o il titolo del secondo episodio. A settembre, Zendaya è diventata la persona più giovane a vincere un Emmy come migliore attrice protagonista di un dramma per la sua performance nella serie. La sua interpretazione nella serie è stata vista come una delle migliori rappresentazioni televisive di sempre. Euphoria è stata nominata per sei categorie in totale, portando a casa premi sia per il make-up innovativo che per la musica con i suoi testi originali.

HBO ha rinnovato Euphoria solo un mese dopo il lancio della serie. Il creatore dello spettacolo ha costruito un mondo intrigante con un cast guidato dalla talentuosa Zendaya. Insieme a Levinson, Euphoria è prodotto da Ravi Nandan, Kevin Turen, Drake, Future the Prince, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady e Gary Lennon. Will Greenfield è co-produttore esecutivo.