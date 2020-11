Scoperto un misterioso monolite di metallo nel deserto dello Utah

Rinvenuto nel deserto dello Utah uno strano monolite di metallo argentato. Ancora sconosciuta la provenienza anche se si ipotizza ad un’istallazione artistica.

Inizialmente si trattava di una semplice giornata di assistenza alla fauna selvatica, ma la scoperta ha donato tutto un altro sapore, quasi extraterrestre, per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah dopo che gli agenti sono incappati in un misterioso monolite nel mezzo del deserto dello Utah rurale.

Gli ufficiali dell’Aero Bureau del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dello Utah stavano volando in elicottero il 18 novembre, aiutando la Divisione delle Risorse per la fauna selvatica a contare le pecore bighorn nel sud-est dello Utah per un nuovo censimento, quando hanno avvistato qualcosa che sembrava uscito direttamente da “2001: Odissea nello spazio”.

Uno dei biologi, mentre l’elicottero sorvolava l’area si accorge dello strano monolite gridando al resto dell’equipaggio “C’è una cosa là dietro, dobbiamo andare a vederla!”

Ed eccolo lì – nel mezzo della roccia rossa c’era un monolite di metallo argentato lucido che spuntava dal terreno.

Il pilota Bret Hutchings ha ipotizzato che misurasse “tra i dieci e dodici piedi di altezza”. Non sembrava che fosse caduto a terra in modo casuale, ha detto all’emittente televisiva KSL, ma piuttosto sembrava che fosse stato piantato.

Tuttavia, Hutchings come il resto dell’equipaggio pensano che molto probabilmente sia stato collocato lì da un artista piuttosto che da un’entità aliena.

Suppongo che sia un’artista new wave o qualcosa del genere o, magari qualcuno che era un grande fan di 2001: Odissea nello spazio

ha detto, riferendosi alla scena del film del 1968 in cui appare un monolite nero in mezzo al deserto. Tuttavia, è illegale installare strutture o opere d’arte senza autorizzazione su terreni pubblici “non importa da quale pianeta vieni”, ha detto il Dipartimento di Polizia dello Utah DPS in una dichiarazione rilasciata luned 23 novembre.

La posizione del monolite non è stata rivelata e non è ancora chiaro chi – o cosa – abbia messo lì il monolite, ha detto DPS e partire dallo stesso lunedì, il Bureau of Land Management deciderà se sono necessarie ulteriori indagini.