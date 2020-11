Tomb Raider Reloaded per iOS e Android annunciato con un teaser trailer

Square Enix ha annunciato con un teaser trailer Tomb Raider Reloaded, uno spin-off della saga per iOS e Android.

Square Enix ha annunciato Tomb Raider Reloaded, un’avventura free-to-play sviluppata da Emerald City Games per i sistemi iOS e Android. Il teaser trailer che accompagna l’annuncio non svela molte informazioni riguardo questo nuovo spin-off della saga, ma ci permette comunque di ammirarne la particolare impronta stilistica e la grafica cartoonesca.

Le uniche informazioni rilasciate dal publisher confermano che il titolo sarà un “gioco arcade e d’azione gratuito” e che gli utenti potranno tornare ben presto ad immergersi nelle atmosfere che hanno reso indimenticabile la saga di Lara Croft. Nel filmato, infatti, non mancano riferimenti e citazioni ai capitoli storici, come la presenza degli iconici attacchi con la doppia pistola e del Tirannosauro del primissimo capitolo.

Rimane ora solo da capire su quale meccaniche verterà questo nuovo capitolo. Il recente Lara Croft Go, ad esempio, puntava tutto sui suoi elementi da puzzle game, sfoggiando un level design di assoluto livello. Che si tratti di un’esperienza simile?

È sicuramente ancora presto per dirlo. Non ci resta altro che attendere ulteriori dettagli in merito. Tomb Raider Reloaded sarà disponibile nel 2021 per i sistemi iOS ed Android.