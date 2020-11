The Prom: ecco i poster con tutte le star del film Netflix di Ryan Murphy

Sono online i poster con tutti i membri del cast stellare di The Prom, il nuovo film Netflix di Ryan Muphy con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e Kerry Wahington.

Uno dei grandi film del periodo natalizo di Netflix di quest’anno sarà The Prom di Ryan Murphy, adattamento dell’opera di Broadway portata a teatro da Chad Beguelin e Bob Martin nel 2018.

Il film arriverà su Netflix l’11 dicembre e, dopo il trailer rilasciato i giorni scorsi, oggi sono stati svelati i poster con tutti i membri del cast stellato del film, nel quale troviamo Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington, James Corden, Andrew Rannells, Keegan Michael-Key, Ariana DeBose e Jo Ellen Pellman.

Sinossi

Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono due star del palcoscenico newyorkese in crisi: il loro nuovo costoso spettacolo di Broadway si è rivelato un flop che ha improvvisamente messo a rischio le loro carriere.

Nel frattempo, in una piccola cittadina dell’Indiana, la liceale Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) sta vivendo un tipo di dramma molto diverso: nonostante il supporto del preside del liceo (Keegan-Michael Key), il capo del PTA (Kerry Washington) le ha vietato di partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza, Alyssa (Ariana DeBose).

Il destino accomunerà queste due storie quando Dee Dee e Barry decideranno di sfruttare la situazione di Emma per rivitalizzare le loro immagini pubbliche e si metteranno in viaggio con Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), un’altra coppia di attori in cerca di uno scatto di carriera. Tutto cambierà però quando l’egocentrismo degli attori si ritorcerà contro di loro al punto di portarli a decidere di regalare a Emma la notte più bella della sua vita.

Ecco i poster con i membri del cast:

Qui sotto invece potete vedere i tweet con i vari poster di The Prom direttamente dal profilo di Ryan Murphy:

It's time to celebrate EVERYONE ✨ @PromNetflix is available globally Dec. 11, only on Netflix pic.twitter.com/84vRSjaPFZ — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) November 23, 2020