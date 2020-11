The Expanse: la serie si concluderà con la sesta stagione

The Expanse, serie tratta dai romanzi sci-fi di James S.A. Corey, si concluderà con la sesta stagione. A darne notizia Amazon Studios.

The Expanse si concluderà con la sesta stagione. Ad annunciarlo è stato Amazon Studios, produttore dello show disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. La serie sci-fi basata sui romanzi scritti da James S.A. Corey (pseudonimo collettivo degli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck) giungerà così alla sua conclusione prossimamente.

L’annuncio del rinnovo di The Expanse per un’ultima stagione arriva pochi giorni prima del debutto della quinta, atteso per il 16 dicembre su Amazon Prime Video. La piattaforma streaming rilascerà i primi tre episodi per poi continuare con un episodio a settimana.

Riguardo la decisione di terminare la serie con la sesta stagione, i produttori esecutivi e Co-CEO e Co-Founders della Alcon Television Andrew Kosove e Broderick Johnson hanno dichiarato:

Dal momento in cui abbiamo iniziato a lavorare allo show e fino a questa ultima stagione, abbiamo lavorato senza sosta per essere il più fedeli possibile alla visione dei suoi autori. siamo orgoliosi di avere uno dei cast più variegati della tv e di aver sato spazio a storie che valeva la pena raccontare. Un ringraziamento speciale a Damiel Abraham e Ty Franck, autori sia dei romanzi che della serie, e a Naren Shankar, showrunner e produttore esecutivo. Lavorare con questa squadra è un onore e un privilegio. Vogliamo ringraziare Amazon per il sostegno e per aver aiutato a raccontare la storia nella sua interezza.

Riguardo alla conclusione della serie Amazon ha dichiarato:

Vorremmo ringraziare Naren, Andrew, Broderick, la squadra della Alcon e tutto il cast tecnico e artistico di The Expanse per il duro lavoro e l’amore che hanno messo nella realizzazione. Siamo felici di poter dare ai fan della serie la conclusione che si meritano. Sappiamo già che ameranno gli sviluppi della quinta e sesta stagione.

La serie è ambientata in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato il sistema solare e la popolazione della Terra, di Marte e della Cintura di Asteroidi sono in conflitto. Quando l’equipaggio della Rocinante scopre un’antica tecnologia aliena, inizia una cospirazione in grado di portare l’intero sistema solare in guerra.

Lo show ha vinto il premio Hugo e vede protagonisti Steven Strait, Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham e Shohreh Aghdashloo.