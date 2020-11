The Batman: svelate le prime foto del set di Gotham in inverno

Nuove immagini che mostrano strade innevate sul set di The Batman rivelano che almeno una parte del film sarà ambientata durante l’inverno a Gotham.

Nuove immagini che mostrano strade innevate sul set di The Batman rivelano che almeno una parte del film sarà ambientata durante l’inverno a Gotham. La versione di Matt Reeves è attualmente nel bel mezzo delle riprese, che sono state interrotte per la prima volta a causa della chiusura dei set per la pandemia di coronavirus. Successivamente, sono state interrotte di nuovo dopo che Robert Pattinson ha contratto il COVID-19. Tuttavia, i rapporti sul set suggeriscono che le riprese siano tornate in pista e termineranno all’inizio del 2021.

Reeves, meglio conosciuto per aver diretto Cloverfield e gli ultimi due episodi della trilogia del reboot del Pianeta delle scimmie, ha promesso che la sua interpretazione del supereroe sarà una vera storia poliziesca, esplorando un lato di Batman, che è stato raramente visto sul grande schermo. Il primo trailer di The Batman, pubblicato al DC FanDome, ha sconvolto il pubblico, presentando una visione cupa e cruda del personaggio mentre tenta di rintracciare e sconfiggere l’Enigmista di Paul Dano.

Le immagini, condivise da S.Kabir, utente di Twitter e The Daily Mail, mostrano parti del set coperte di neve, rivelando che il film sarà ambientato in inverno, almeno per una parte della sua durata. È la prima indicazione che rivela che il film si svolgerà durante questo periodo, dando un tono ancora più cupo alla visione che Reeves ha per Gotham. Puoi vedere una delle immagini qui sotto:

Molti hanno ipotizzato che The Batman includerà elementi visti nel classico fumetto di Batman degli anni ’90 chiamato The Long Halloween, che presenta Bruce Wayne / Batman che collaborano con Gotham PD per abbattere Carmine Falcone. L’attore John Turturro interpreta quel ruolo, dando supporto a questa tesi. Queste foto anticipano che il film potrebbe trarre ancora più ispirazione da quella serie di fumetti, che presenta diverse scene ambientate durante l’inverno. La data di uscita di The Batman è stata posticipata da ottobre 2021 a marzo 2022.