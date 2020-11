Takeshi Kitano: su Netflix arriva il biopic Asakusa Kid

La storia di Takeshi Kitano, il celebre attore e regista giapponese, sarà raccontata nel biopic di Netflix, Asakusa Kid.

Netflix ha annunciato che è in sviluppo il biopic sugli inizi di carriera di Takeshi Kitano, uno degli attori e registi più famosi del Giappone. La storia sarà basata su un libro di memorie scritto dallo stesso Kitano, e si chiamerà Asakusa Kid, per la regia di ekidan Hitori.

I due personaggi principali saranno Yagira Yuya, che interpreterà Kitano, e Oizumi Yo, che sarà invece Fukami Senzaburo, un comico che fu in passato il mentore di Kitano stesso. Il rapporto tra i due sarà dunque alla base del film, che parlerà dell’epoca in cui Kitano lavorava come comico nei club del distretto di Asakusa, a Tokyo, e Fukami era già un comico affermato.

La carriera di Takeshi Kitano è iniziata negli anni ’80, e da allora ha abbracciato moltissimi campi dell’intrattenimento. Ha iniziato come comico, come dicevamo, fino a creare poi programmi per la TV come l’iconico Takeshi’s Castle. Ha lavorato poi sia come attore che come regista, ed è riuscito a vincere il Leone d’Oro a Venezia nel 1997 per Hana-Bi. Tra i suoi altri interessi, la pittura e la scultura.

Spesso Kitano recita nei suoi stessi film, interpretando in genere la parte del cattivo. I videogiocatori lo ricorderanno anche per la sua parte in Yakuza 6, uno dei vari titoli della celebre saga videoludica creata da SEGA.

Asakusa Kid dovrebbe debuttare su Netflix verso la fine del 2021. Che ne pensate? Vi attira l’idea di un biopic sul regista?