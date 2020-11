Snapchat investe 1 milione al giorno per sfidare TikTok

L’app di foto e messaggi a tempo ha deciso di sfidare il fenomeno del momento TikTok mettendo sul piatto 1 milione di dollari al giorno per lanciare la nuova sezione Spotlight.

L’obiettivo è quello di spingere gli utenti a pubblicare contenuti che possano diventare virali. Per invogliare le persone a passare del tempo su Snapchat la piattaforma prevede di investire qualcosa come 1 milione di dollari al giorno. Decisamente un bell’incentivo per gli utenti.

Ma cosa è Spotlight? Alla stregua di TikTok, si tratta di video verticali – di massimo 60 secondi – che vengono proposti agli utenti per passare del tempo sulla piattaforma.

I filmati possono essere realizzati da qualsiasi utente che potrà beneficiare – qualora i suoi contenuti diventassero fra quelli più popolari – di una parte del milione di dollari al giorno che Snapchat intende distribuire ai creator.

Per poter “portare a casa” una (piccola o grande che sia) fetta del milione in palio al giorno, sarà però necessario sottostare ad alcune regole del servizio e aver compiuto 16 anni.

Snapchat Spotligt sbarca negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania e Francia. Per il momento niente Italia, ma da Snapchat hanno fatto sapere che la novità verrà presto estesa ad altri mercati.