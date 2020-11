Offerte LEGO: annunciati i regali per il Black Friday ed il Cyber Monday 2020

Annunciate le offerte LEGO previste per il periodo che va dal 27 al 30 novembre ovvero quello compreso fra il Black Friday ed il Cyber Monday 2020.

LEGO ha annunciato le promozioni che prenderanno il via venerdì 27 novembre, giorno del Black Friday, e proseguiranno per quattro giorni, fino al Cyber Monday che cade lunedì 30 novembre.

Continua l’offerta partita lo scorso weekend dedicata al set tributo di Charles Dickens, il Canto di Natale, (Charles Dickens Tribute 40410). Il set da 333 pezzi prevede un piccolo libro con un cassetto e sopra al libro un piccolo diorama dedicato al romanzo.

Il set ha un costo teorico di 25 Eur e sarà aggiunto gratuitamente con una spesa uguale o superiore a 150 Eur su LEGO Shop.

Niente più mattoncino teal 2×4 ma l’offerta viene sostituita dal Gift With Purchase dedicato al set 18+ LEGO Colosseum. Acquistando il set infatti che sarà in vendita proprio il giorno del Black Friday riceverete in regalo la biga romana 5006293.

Infine durante quel periodo saranno presenti dei premi nel centro LEGO Reward dedicati ai clienti VIP che potranno spendere i loro punti per offerte eccezionali.