Elon Musk è il secondo uomo più ricco sulla faccia della Terra, superato anche Bill Gates

Elon Musk ha superato Bill Gates e Mark Zuckerberg nella classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da Bloomberg. Il CEO di Tesla raggiunge il traguardo di 128 miliardi di dollari.

Un doppio sorpasso, solamente la scorsa settimana ci era arrivata la notizia che Elon Musk era riuscito a superare Mark Zuckerberg nell’ambita classifica di Bloomberg sugli uomini più ricchi sulla faccia della Terra. In queste ore, l’istrionico imprenditore dietro alle aziende Tesla e SpaceX, e già co-founder di PayPal, ha superato anche Bill Gates.

Come dovrebbe già esservi chiaro, il patrimonio di Elon Musk è strettamente correlato all’andamento del titolo Tesla sul mercato. Titolo che pochi giorni fa è stato finalmente inserito nel prestigioso S&P 500 Index, listino che include le più importanti e solide aziende quotate nella Borsa statunitense.

Quella di Elon Musk, come aveva raccontato quest’estate un esaustivo articolo del WSJ, è una struttura patrimoniale complessa, prevalentemente composta dalle azioni delle sue aziende — che per ovvi motivi non può e non deve vendere, pena il rischio di perdere il controllo delle realtà che ha fondato. Al contrario, la liquidità, secondo diverse fonti, è piuttosto scarsa, al punto che Musk avrebbe diversi debiti, soprattutto con amici personali. Sempre il WSJ ci aveva raccontato che, ad aprile del 2020, circa la metà delle sue azioni Tesla risultava a garanzia di prestiti personali.

Del resto, sono complesse —e difficili da decifrare persino a molti analisti esperti— anche le ragioni dietro ad una crescita così impressionante delle azioni Tesla, contando che stiamo parlando di un’azienda automotive che produce di gran lunga molte meno auto dei principali concorrenti. Le prestazioni sono da azienda del Big Tech, e non da casa automobilistica.

Elon Musk è senza ombra di dubbio l’imprenditore che ha ricevuto maggiore fortuna nel 2020, se si pensa che lo scorso gennaio, nella stessa classifica di Bloomberg, risultava “appena” 35esimo. Oggi davanti a lui rimane solo Jeff Bezos, saldo al primo posto con il suo patrimonio da 182 miliardi di dollari.