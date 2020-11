Cyberpunk 2077, un’opzione consentirà di non riprodurre musiche protette da copyright

CD Projekt RED conferma che Cyberpunk 2077 disporrà di un’opzione che consentirà ai creatori di contenuti di disattivare la musica protetta da copyright durante le sessioni di gioco.

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED conferma che l’atteso GDR a sfondo Sci-Fi consentirà ai creator di non riprodurre musica protetta da copyright, spiegando loro come fare per evitare di incappare nel DMCA.

Basterà recarsi nelle impostazioni di gioco e selezionare la voce “Disabilita musiche protette da Copyright”. Questa funzione disabiliterà una piccola parte dei brani del gioco, il cui streaming potrebbe altrimenti comportare la demonetizzazione o la rimozione dei video o delle clip in streaming / VOD.

Siamo incredibilmente entusiasti di vedere i vostri stream, playthrough, video gameplay, guide agli obiettivi e, diavolo, forse persino le speedrun – ha dichiarato CD Projekt nel messaggio. Cyberpunk 2077 conterrà una bella e robusta colonna sonora originale creata dai nostri compositori interni. Inoltre, potrai ascoltare oltre 150 brani creati da artisti meravigliosi che rappresentano generi diversi e siamo certi che adorerai la musica riprodotta dalle stazioni radio in-game e nei club. Sfortunatamente, il mondo della legge sul copyright è complicato e non tutte queste canzoni possono essere riprodotte in streaming o utilizzate nei tuoi contenuti video.

Chi dovesse riscontrare ulteriori problemi anche dopo aver attivato questa funzionalità, potrà sempre ricevere un aiuto e tutte le indicazioni del caso da parte del team di CD Projekt RED: per ricevere ulteriori informazioni sull’argomento, qui trovate il link al sito ufficiale di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 e Google Stadia.