Conan il Barbaro: il trailer dello speciale che ne celebra i 50 anni

Marvel ha diffuso il trailer ed alcune tavole di King Size Conan, albo speciale che celebra i 50 anni di fumetti di Conan il Barbaro.

Conan il Barbaro compie 50 anni e la Marvel festeggerà la lunga storia editoriale del personaggio con l’albo speciale intitolato King Size Conan. L’albo arriverà il 23 dicembre negli USA e vedrà il radunarsi di artisti del calibro di Roy Thomas – primo sceneggiatore delle avventure del personaggio ideato da Robert E. Howard – Chris Claremont, Kurt Busiek, Pete Woods, Roberto de la Torre, Steven S. DeKnight, Jesús Saiz e Kevin Eastman.

L’albo sarà un one-shot e al suo interno avrà cinque storie. In attesa di poter leggere il fumetto anche in Italia, Marvel ha rilasciato il trailer ed alcune tavole, tra cui la cover ad opera di Andrew C. Robinson:

Di seguito la descrizione ufficiale dell’albo: