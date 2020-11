Cherry: il nuovo film drammatico con Tom Holland uscirà nel 2021

Il prossimo film con protagonista Tom Holland, Cherry, ha confermato la data di uscita nel 2021. Ecco alcune delle prime immagini dal film che mostrano i molti lati del suo personaggio.

L’attesissimo film con Tom Holland, Cherry, ha ufficialmente una data di uscita nel 2021 e le prime immagini in anteprima. I fratelli Russo sono stati quelli che hanno diretto il debutto dell’MCU di Tom Holland in Captain America: Civil War del 2016, con il trio che ha collaborato a due ulteriori puntate Marvel in seguito. Cherry segnerà una nuova sfida sia per i registi che per Tom Holland, mentre si avventurano oltre il mondo dei fumetti in un film drammatico. Basato sull’omonima autobiografia di Nico Walker, Cherry è la storia di un veterano dell’esercito che torna a casa e inizia a rapinare banche per sostenere la sua fidanzata e la sua dipendenza da oppioidi.

I registi hanno fornito varie anticipazioni negli ultimi mesi mentre completavano il lavoro di post-produzione e, a settembre, è stato annunciato che Cherry sarebbe stato disponibile su Apple TV+ all’inizio del 2021. Adesso sono state rilasciate una serie di immagini per un primo sguardo al film, in anteprima su Vanity Fair. Puoi vedere le immagini di seguito:

Le immagini rivelano anche il primo sguardo a Ciara Bravo nei panni della fidanzata di Nico, Emily. Inoltre, Vanity Fair ha rivelato che Cherry debutterà nelle sale il 26 febbraio prima di essere presentato in anteprima su Apple TV+ il 12 marzo.

Il cupo soggetto del film Cherry fornirà una nuova prova di recitazione per Tom Holland. Come personaggio di un soldato, tossicodipendente e criminale, Nico ha molti lati che l’attore dovrà interpretare in modo convincente. Il 2021 si preannuncia un anno molto pieno per Holland. Oltre al terzo film di Spider-Man, Holland ha in uscita i tanto attesi Uncharted e Chaos Walking.