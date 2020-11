Cats è stato nominato nella categoria Best Movie Song ai Grammy

La canzone originale di Taylor Swift Beautiful Ghosts dal film Cats è stata nominata nella categoria Best Movie Song ai Grammy.

La canzone di Taylor Swift, Beautiful Ghosts, è un singolo tratto dall’adattamento cinematografico di Cats ed è stata nominata per la migliore canzone del film ai Grammy di quest’anno. Cats è un adattamento per il grande schermo che ha portato effetti CGI nell’amato musical del West End di Andrew Lloyd Webber. Il film Cats includeva tutte le canzoni originali delle produzioni di Broadway e West End, includendo anche alcuni elementi pop e hip-hop contemporanei per modernizzare la colonna sonora. Il musical comprendeva anche un nuovo singolo della pop star Taylor Swift che è stato rilasciato prima del debutto del film.

Anche se Cats aveva un sostegno finanziario sostanziale, l’adattamento CGI dell’amato musical di Broadway è diventato uno dei motivi di derisione del film e un fallimento finanziario per la Universal. Diretto dal regista premio Oscar Tom Hooper (Il discorso del re) e con un cast costellato di stelle, tra cui Jason Derulo, Idris Elba, Taylor Swift, Jennifer Hudson e James Corden, è comprensibile perché la Universal aveva così tanta fiducia nel successo dell’adattamento. Tuttavia, da quando il trailer del film è stato rilasciato lo scorso anno, Cats è stato al centro delle prese in giro di Internet e delle controversie del settore.

I Grammy hanno svelato le loro nomination per il 2021 e nella categoria Best Movie Song è stato nominato Beautiful Ghosts di Taylor Swift, che è stato presentato in Cats. Le altre canzoni nominate in questa categoria sono Into the Unknown di Idina Menzel di Frozen 2, No Time to Die di Billie Eilish, Stand Up di Harriet di Cynthia Erivo e Carried You With Me di Brandi Carlile di Onward.

Cats ha una forte concorrenza nella categoria Best Movie Song quest’anno. Questa nomination è una vittoria enorme per Cats viste le critiche che il musical ha ricevuto lo scorso anno. Nel complesso, il fallimento del film è stato ingiustamente attribuito agli effetti visivi anche se Cats ha avuto un miscuglio di altri gravi problemi che hanno portato alla sua cattiva ricezione. Tuttavia, l’aspetto musicale di Cats è stato generalmente protetto dall’assalto generale di forti critiche verso il film. Dal momento che il team degli effetti visivi ha sofferto molto per porre rimedio al film prima della sua sfortunata uscita, i Grammy potrebbero fornire al team di produzione un riconoscimento positivo tanto atteso.