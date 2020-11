Anya Taylor-Joy: “Non sono bella abbastanza per essere una star”

La protagonista de La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy confessa di non sentirsi abbastanza a suo agio con sé stessa per diventare una star di Hollywood.

La Regina degli Scacchi è una delle serie del momento, e di conseguenza i riflettori del mondo sono puntati su Anya Taylor-Joy, l’attrice protagonista che ha ricevuto un’impennata di popolarità. Ma nonostante il suo look particolare non abbia lasciato indifferenti molti dei suoi fan, lei non si considera una bellezza. Ne ha parlato in una recente intervista, dove ha svelato anche dei problemi relativi alla sua infanzia.

Non mi sono mai vista, e credo che mai mi vedrò, come una bella ragazza. Non penso di essere abbastanza bella per recitare nei film. Sembra patetico e il mio ragazzo mi avverte che la gente potrebbe pensare male di me quando dico queste cose, ma credo davvero di avere un look strano. Non vado al cinema a guardare i miei film, li guardo prima. Il bello di essere nei propri panni è che non devi guardare direttamente la tua stessa faccia.

L’attrice ha poi proseguito sullo stesso argomento, parlando di come si è sentita nei panni di Emma, nell’adattamento del libro di Jane Austen:

Ho avuto un attacco di panico nei panni di Emma, perché ho pensato “Sono la prima Emma brutta, e non posso farcela”, dato che la prima battuta del film è “Sono bella, intelligente e ricca”.

Come dicevamo, nel corso della stessa intervista, l’attrice ha raccontato della sua infanzia, e di come sia stata dura lasciare l’Argentina per diventare un’attrice in Europa e negli Stati Uniti:

L’Argentina è piena di verde, e avevo cavalli e animali dappertutto. All’improvviso ero in una grande città e non parlavo la lingua. Non mi sentivo a mio agio da nessuna parte, ero troppo inglese per essere argentina, troppo argentina per essere inglese, e troppo americana per essere qualsiasi cosa.

Per fortuna le cose sono migliorate, e sembra che Aya Taylor-Joy ci stia ancora lavorando, ma nel frattempo ha deciso di accettare le attenzioni del mondo dello spettacolo e dei fan:

Mi sto allenando a non rifiutare i complimenti. Se qualcuno mi dice che ho un bell’aspetto, lo ringrazio e basta.

Che ne pensate delle parole dell’attrice?