The 48 Hour Film Project Italia: il programma dell’edizione 2020

Il programma della 14° edizione di The 48 Hour Film Project Italia, manifestazione in cui i partecipanti devono realizzare un corto in 48 ore. Tra gli ospiti lo sceneggiatore Nicola Guaglianone.

Si terrà dal dal 4 al 6 dicembre inizia la 14° edizione di The 48 Hour Film Project Italia, la sfida più creativa del cinema e della produzione audiovisiva, dedicata ai giovani registi e cineasti che devono dimostrare il loro talento nel realizzare un cortometraggio in 48 ore.

La manifestazioni organizzata da Le Bestevem, l’associazione culturale tutta al femminile, per ovvie ragioni l’edizione 2020 sarà completamente digitale e questa modalità permette quindi a tutti di partecipare, da qualsiasi parte del mondo, senza barriere di nazionalità.

Il vincitore di The 48 Hour Film Project Italia avrà l’opportunità di competere con la sua opera al Filmpalooza 2021 dove, oltre al gran premio finale, potrà anche aggiudicarsi la possibilità di concorrere nella sezione Short Film Corner al Festival di Cannes.

Il programma di quest’anno si articolerà in cinque fasi:

FASE 1: Si terrà in due battute, il 21/22 novembre e dal 26 al 29 novembre, giorni durante i quali i i giovani filmmakers desiderosi di gareggiare potranno partecipare alle Masterclass gratuite di formazione, novità assoluta di quest’anno, che si svolgeranno online tramite la piattaforma Zoom.

Tanti gli ospiti che terranno le Masterclass, tra questi lo sceneggiatore Nicola Guaglianone. L’appuntamento è per il 26 novembre alle 14:00.

FASE 2: Coincide con il weekend vero e proprio del concorso con gli eventi di Kick off e Drop Off. Durante il Kick off che si terrà il 4 dicembre dalle 17:30 alle 20:00 su Zoom verranno estratti i generi e comunicati gli elementi obbligatori alle squadre, alla presenza di massimo un rappresentante per squadra nel rispetto del distanziamento.

Il 6 dicembre dalle 18:00 alle 20:30 si terrà sulla piattaforma ufficiale il Drop off. I partecipanti consegneranno i cortometraggi girati, che dovranno essere girati nel rispetto delle norme vigenti.

FASE 3: Dal 7 all’11 dicembre i cortometraggi realizzati durante il weekend del concorso saranno visibili a tutti tramite apposito link.

FASE 4: I migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo saranno disponibili sul sito del concorso e verranno assegnati i premi collaterali ai partecipanti dell’edizione italiana. L’appuntamento è per l’11 dicembre dalle 21:00 alle 23:00.

FASE 5: La premiazione vera e propria. Il 17 dicembre dalle 21.00 alle 23.30 in diretta streaming verrano assegnati i 14 premi principali.

Potrebbe interessarti: