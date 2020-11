Rambo: Sylvester Stallone vorrebbe un prequel sul personaggio

Sylvester Stallone ha dichiarato che l’unico motivo per cui farebbe un nuovo progetto su Rambo sarebbe lo sviluppo di un prequel.

Dopo Rambo: Last Blood sembra difficile l’idea di poter vedere ancora il personaggio di Sylvester Stallone in un nuovo film, tranne che per un unico tipo di progetto, ovvero un prequel. Questo è quanto detto da Sly su Instagram, incalzato da un appassionato.

L’attore è stato interrogato sulla possibilità di vedere un’altra volta Rambo sullo schermo, e Sly ha dichiarato che l’unico progetto che lo porterebbe a lavorare ancora su Rambo sarebbe un prequel per qualche piattaforma streaming.

Quindi l’idea dello sviluppo di un prequel porterebbe automaticamente Stallone ad essere escluso dalla possibilità d’interpretare ancora il personaggio. Secondo Sly le potenzialità per un prequel su Rambo ci sono, perché il character da giovane:

è la migliore persona che tu possa trovare. Era capitano di una squadra, il ragazzo più popolare della scuola, un super atleta. Era come Jim Thorpe, ma la guerra lo ha cambiato. Se si potesse vedere come era prima, appariva come il ragazzo perfetto.

I risultati al botteghino di Rambo: Last Blood non sono stati esaltati, ed anche la critica è stata poco generosa col film, che ha ottenuto solo una percentuale del 26% di critiche positive su Rotten Tomatoes.