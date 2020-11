Lady Oscar: la collezione Moschino che ricorda il manga della Ikeda

Anime Antoniette è la nuova collezione autunno/inverno della casa di moda Moschino. Gli abiti ricordano molto i personaggi di Lady Oscar.

Si chiama Anime Antoniette la nuova linea autunno/inverno di Moschino. I nuovi abiti della nota marca sono ispirati alla figura di Maria Antonietta, rappresentata con un stile che ricorda quello degli anime. La nuova di abbigliamento però presenta un design che ricorda i personaggi di Lady Oscar (Berusaiyu no bara), noto manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda.

Una somiglianza che non è sfuggita al popolo del web, che non hanno perso occasione di evidenziare quanto la linea Moschino si rifaccia ai personaggi dell’amato manga. Somiglianza che non è sfuggita neanche ai giornali di moda. Vogue Italia sottolinea come la nuova linea Moschino «esploda in grafiche che raffigurano Lady Oscar».

Moschino "anime Marie" on the left, the original Rose of Versailles art that's been around for a whole. You telling me that shit ain't copied? You need glasses home girl pic.twitter.com/kYINHL92dC — Areku Cosplay (@ArekuCosplay) October 21, 2020

Considering how Riyoko Ikeda has fought to keep total control over her iconic Rose of Versailles manga at every turn, it saddens me that Moschino would put out these cheap Hook-Ups style imitations of her work on their fashion. Like, this is obviously meant to evoke her work. https://t.co/bgt08HJrU5 — 🍂Pumpkin Spiced Bunny🍂 (@bunnycartoon) November 10, 2020

Di seguito alcuni abiti:

La collezione Moschino non ha incontrato inoltre il favore della Ikeda Riyoko Productions. Contatti dal sito americano Anime News Network, la società che gestisce i diritti della mangaka ha espresso tutto il suo disappunto:

Maria Antonietta è un personaggio storico, il fatto che vi sia una somiglianza con il personaggio di Versailles no bara è inevitabile, ma il design dell’abito e la composizione dell’immagine, così come la presenza di un personaggio che sembra Oscar, danno la chiara impressione che si tratti di un’imitazione del manga. Inoltre, noi [Ikeda Riyoko Production], riteniamo che il loro design e il modo in cui stato fatto riferimento all’opera originale sia così rozzo che i fan non possono che esserne sconvolti.

Silenzio totale invece da parte della casa di moda, che non ha risposto alla richiesta di un commento sulla faccenda da parte del sito americano.

Potrebbe interessarti: