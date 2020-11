Five Nights at Freddy: le riprese del film inizieranno nella primavera 2021

Le riprese di Five Nights at Freddy inizieranno nella primavera del 2021, seondo Scott Cawthon, che ha parlato su Reddit ai fan.

Scott Cawthon sta sviluppando per la Blumhouse il lungometraggio dedicato al videogioco Five Nights at Freddy, ed ha da poco rivelato su Reddit che le riprese del film inizieranno nella primavera 2021.

Sembra che anche la questione riguardante lo sviluppo della sceneggiatura si sia risolta, considerando che Cawthon ha detto che l’ultima versione dello script è la migliore fra tutte quelle realizzate fino ad ora.

Sembra quindi che ogni tassello sia stato messo nel posto giusto, considerando anche il fatto che, secondo Cawthon, la sceneggiatura ha tirato fuori un film “divertente, spaventoso, e con una storia centrale notevole”.

Il produttore Jason Blum aveva parlato di recente del progetto, facendo notare le difficoltà nel riuscire ad adattare il videogioco per trasformarlo in un film.

Five Nights at Freddy’s è un videogioco survival horror indipendente ideato da Scott Cawthon e pubblicato nel 2014. Il gioco è ambientato nel ristorante Freddy Fazbear’s Pizza, famoso per i suoi spettacoli con pupazzi animatronici, che la notte sembrano animarsi diventando minacciosi, e mettendo a rischio l’incolumità di coloro che ci si trovano davanti.