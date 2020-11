Bricklink chiede il vostro parere sui progetti LEGO Ideas scartati e sull’ADP

Il sito Bricklink chiede agli AFOL, tramite la compilazione di un form, il nostro parere sui progetti LEGO Ideas scartati e, così come fatto con l’AFOL Designer Program, se ne vogliamo altri simili.

Dopo l’AFOL Designer Program del 2018 e dopo l’acquisizione di Bricklink da parte di LEGO avvenuta esattamente un anno fa, a fine novembre, ora il sito ci chiede, tramite la compilazione di un questionario, il nostro parere riguardo alla creazione di altri progetti, simili all’ADP, riguardanti però le opere presentate su LEGO Ideas e scartate poi in review finale.

Nella nota iniziale del link si legge infatti:

Il Gruppo LEGO e BrickLink vogliono realizzare più creazioni dei fan per la community AFOL. Per fare ciò, stiamo studiando le opportunità che la comunità AFOL ha portato avanti per vedere se c’è effettivamente un interesse per questo tipo di idee e per indagare sulla sua fattibilità. Aiutaci compilando questo sondaggio esplorativo. Il completamento non dovrebbe richiedere più di 5 minuti. La tua partecipazione è molto importante perché migliora la nostra capacità di fare di più per te, che tu sia un venditore, acquirente, fan designer BrickLink o qualsiasi combinazione di essi! Il sondaggio si chiuderà il 29 novembre 2020 a mezzanotte, PST.

Tra le varie domande del questionario ci viene poi chiesto quale sarebbe la nostra reazione se un progetto votato su LEGO Ideas e scartato in review finale, fosse prodotto da Bricklink e questo ci fa chiaramente capire che stanno cercando un modo per “far rientrare dalla finestra” i progetti “usciti dalla porta” e che non hanno passato la valutazione finale.

Infine in una delle ultime domande ci viene chiesto di scegliere come vorremmo che venissero promossi questi set scegliendo fra:

un programma specifico che miri a riproporre i set LEGO Ideas scartati, non basati su una IP e che abbiano raggiunto i 10000 voti;

una continuazione dell’AFOL Designer Program

Avete tempo quindi fino alle 9 di mattina del 29 novembre per indicare le vostre risposte.

Potrebbe interessarti anche: