Joaquin Phoenix in trattative per recitare in Beau Is Afraid di Ari Aster

Appassionati di cinema, preparatevi a una splendida collaborazione tra due icone. Joaquin Phoenix è in trattative per recitare nel prossimo film di Ari Aster, Beau is Afraid.

Secondo le fonti, il film sarà un horror surrealista ambientato in un presente alternativo. Se Joaquin Phoenix firmerà il contratto, interpreterà il ruolo principale di Beau. Beau è descritto come un uomo estremamente ansioso ma dall’aspetto piacevole che ha un rapporto teso con la madre prepotente, il loro rapporto è influenzato dal fatto che non ha mai conosciuto suo padre.

Questo sarà il prossimo film di Ari Aster. Il regista scriverà, dirigerà e produrrà il film con la sua società di produzione Square Peg. Aster e i produttori sperano che Joaquin Phoenix firmi, e quindi stanno aspettando prima di decidere quando iniziare le riprese. Joaquin Phoenix ha molti progetti in arrivo, in particolare il suo prossimo, Kitbag, un film biografico su Napoleone Bonaparte per 20th Century Studios diretto da Ridley Scott.

La storia, come accennato, parla di un uomo ansioso (Joaquin Phoenix) che viene a sapere della morte di sua madre in circostanze misteriose e mentre torna a casa fa una scoperta allarmante sul suo passato. Durante il suo viaggio, si imbatte in varie folli minacce soprannaturali.

Alcune di queste minacce presenti nel film vengono definite come alcune delle idee più folli che Ari Aster abbia mai escogitato. Ari Aster è un regista acclamato dalla critica noto per i suoi ultimi due successi horror, Midsommar con Florence Pugh e Hereditary con Toni Collette.

Non ci sono date ufficiali per quando inizierà la produzione del film. Nessun distributore è ancora collegato, tuttavia, dato che Aster ha lavorato con A24 nei suoi due film precedenti, sembra probabile che accetteranno anche questo progetto indipendentemente dal fatto di chi interpreterà il protagonista.