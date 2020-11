Cip & Ciop live-action: Larry Fong parteciperà al film Disney

Larry Fong sarà il direttore della fotografia del film Disney live-action Cip & Ciop: Agenti speciali.

Larry Fong non ha bisogno di presentazioni, l’acclamato direttore della fotografia è noto soprattutto per aver costruito un repertorio con l’amico di lunga data Zack Snyder. Grazie alle sue straordinarie immagini, i fan di tutto il mondo sanno che film come 300, Watchmen, Sucker Punch e Batman v Superman non avrebbero lo stesso aspetto senza di lui. Oltre alle sue collaborazioni con Snyder, ha anche lavorato come direttore della fotografia per Now You See Me, Kong: Skull Island e Super 8.

Più recentemente, Fong ha girato The Tomorrow War di Chris McKay con Chris Pratt. Dopo il successo di The Lego Batman Movie, questo segnerà il primo lungometraggio live-action di McKay.

Cip & Ciop: Agenti speciali, sarà diretto da Akiva Schaffer, insieme ad Andy Samberg e Jorma Tacoma. Il lavoro di regia di Schaffer include Hot Rod, Popstar: Never Stop Never Stopping. Dan Gregor e Doug Mand di How I Met Your Mother hanno scritto la sceneggiatura.

Il film sarà ora un’esclusiva Disney+ e le riprese inizieranno la prossima primavera a Los Angeles. Insieme ai mondi in continua espansione di Marvel e Star Wars, Disney sta costruendo un intero catalogo di adattamenti live-action esclusivi per Disney+. Ciò che è iniziato con Lilli e il vagabondo e Mulan, ora si espanderà con Lilo & Stitch, Robin Hood e, naturalmente, Cip & Ciop.

Cruella, con Emma Stone nel ruolo dell’iconica cattiva Disney, Crudelia de Mon, potrebbe essere rimandato. L’uscita del film è attualmente prevista per maggio 2021. La scorsa settimana è stato rivelato che a partire dal 3 ottobre Disney+ aveva raggiunto 73,7 milioni di abbonati paganti. Il passaggio allo streaming sembra essere la soluzione più efficace per la maggior parte di questi attesissimi progetti Disney.

