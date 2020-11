Judd Apatow e Netflix per una commedia ambientata durante la pandemia

La prossima commedia di Judd Apatow sarà anche il suo debutto come regista su Netflix e racconterà una storia ambientata in un mondo segnato dalla pandemia in atto.

Judd Apatow dirigerà e produrrà, insieme all’immancabile Barry Mendel, una commedia ancora senza titolo per Netflix ambientata in un mondo segnato dalla pandemia in atto. La sceneggiatura è a cura del regista stesso e di Pam Brady, una delle penne di South Park.

La notizia arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale della piattaforma.

Il film seguirà la storia di un gruppo di attori e attrici chiusi in un hotel nel tentativo di mantenersi all’interno di una “bolla pandemica” e poter completare così le riprese del loro film.

Ancora nessuna notizia sul fronte cast, ma le fonti di Deadline dicono che Netflix si sta muovendo rapidamente per la realizzazione del progetto e che ha infatti in programma diversi incontri con gli attori già nelle settimane a venire. Gli addetti ai lavori si dicono entusiasti per il film di Apatow e auspicano di riunire un ensemble di stelle in grado di rivaleggiare con quelli di Cena con delitto – Knives Out o di The Disaster Artist.

Questa commedia sarà il primo lungometraggio diretto da Apatow non prodotto dalla Universal, un sodalizio in atto fin dai tempi di 40 anni vergine (2005) e che solo poco tempo fa ha sfornato un’altra grande commedia come Il re di Staten Island. Questo passaggio non avrebbero però a che fare con divergenze di sorta, ma sarebbe nato solo per una questione di tempi di lavorazione, che Netflix è in grado di accorciare sensibilmente. Apatow e il colosso dello streaming hanno tra l’altro già collaborato per la serie originale LOVE, di cui il regista è stato co-creatore e produttore esecutivo.

Qui il tweet dell’account di Netflix a proposito della prossima collaborazione con Judd Apatow.