We Can be Heroes: le prime immagini del film di Robert Rodriguez

Sono state pubblicate le prime immagini di We can be Heroes, il lungometraggio Netflix che avrà Robert Rodriguez come regista.

Il film Netflix diretto da Robert Rodriguez e intitolato We Can be Heroes uscirà l’1 gennaio 2021, e da poco sono state diffuse le prime immagini. Tra i protagonisti del lungometraggio c’è Pedro Pascal, interprete del mandaloriano in The Mandalorian di Disney+.

La storia è ambientata nello stesso universo del film del 2005 intitolato Le avventure di Sharkboy e Lavagirl. Nel nuovo lungometraggio i supereroi verranno rapiti dagli alieni, ed i loro figli dovranno unirsi per salvarli.

Il cast del lungometraggio vedrà lavorare insieme Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry-Russell, Brently Heilbron e JJ Dashnaw.

Robert Rodriguez oltre a dedicarsi a film adulti e di livello come Sin City e Dal Tramonto all’Alba, ha realizzato anche lungometraggi per famiglie come Spy Kids e Missione 3D – Game Over.