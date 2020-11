The Order: Netflix ha cancellato la serie dopo due stagioni

Netflix ha cancellato dopo sole due stagioni la serie drammatico/horror intitolata The Order. Dennis Heaton ne ha dato l’annuncio.

La piattaforma streaming Netflix ha cancellato la serie TV The Order dopo solo due stagioni. Si tratta di un telefilm drammatico/horror realizzato da Dennis Heaton, che ha comunicato la cancellazione della serie direttamente su Twitter.

For two seasons I was honored to work with an incredible cast and crew on The Order for @netflix. It is one of the best experiences of my career. Unfortunately, we aren't returning, but I will always cherish the memories and the props I stole. Thank you all for watching.

— Dennis Heaton (@DennisHeaton2) November 14, 2020