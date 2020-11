Red Notice, nuove foto dal set dell’action movie con Dwayne Johnson

Dopo averci mostrato la ricostruzione di Castel Sant’Angelo, Dwayne Johnson ha pubblicato una nuova foto dal set di Red Notice. Questa volta protagonista è l’uovo di Cleopatra.

Sono in corso di svolgimento le riprese di Red Notice, action movie prodotto da Netflix, e continuano ad arrivare foto dal set grazie ad uno dei protagonisti del film, ovvero Dwayne The Rock Johnson. Tramite il suo profilo Instagram l’attore non lesina immagini della lavorazione del progetto. Dopo averci mostrato la ricostruzione in studio di Castel Sant’Angelo, l’ex wrestler ora ci mostra l’uovo di Cleopatra, prezioso oggetto che potrebbe essere rubato durante il film. Di seguito la foto:

L’attore ha anche pubblicato una foto che lo ritrae insieme al regista. Come si può vedere i due stanno discutendo della scena che andranno a girare e che sarà ambientata all’interno del museo di Castel Sant’Angelo:

Diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), il film oltre a The Rock vede protagonisti anche Gal Gadot e Ryan Reinolds e si focalizzerà su un agente dell’Interpol sulle tracce del ladro d’arte più ricercato del mondo. Tra i produttori del film Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

