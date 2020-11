Paranormal Activity: il prossimo film sarà un reboot

La saga di Paranormal Activity subirà un reboot: il nuovo capitolo è già in lavorazione, con lo stesso sceneggiatore dei capitoli 2, 3 e 4.

Quando uscì il primo Paranormal Activity fu un gran bel successo per Blumhouse, dato che il film raccolse 193 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget considerevolmente basso, e il franchise poi coi vari sequel arrivò a 900 milioni di dollari. Logico dunque che si tratti di un brand che l’azienda voglia rilanciare, e sembra che così sarà, dato che il nuovo capitolo sarà una sorta di reboot.

Ne ha parlato Christopher Landon, lo sceneggiatore dei capitoli 2, 3 e 4 della saga e storico collaboratore di Blumhouse stessa, che scriverà appunto il nuovo film e ne conosce già il regista, che per ovvi motivi non ha potuto rivelare, anticipando però grandi cose per il franchise. Parlando dei suoi progetti futuri ha dichiarato:

Sto facendo un film che pur non essendo un horror ha un forte legame con il genere. E sto scrivendo il nuovo Paranormal Actiity, sarà uin reboot. Sono molto entusiasta del regista, ma non posso dire chi è perché non ho il permesso, ma è un grande. È fantastico. Credo che le persone rimarranno davvero stupite dalla direzione in cui porteremo la saga.

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Secondo voi il franchise ha bisogno di una svecchiata, e quindi di un reboot? Cosa vi aspettate dal nuovo film?