Liftoff riuscito: la Crew-1 è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale

La notte scorsa il liftoff, ora la navicella Dragon Crew-1 è in viaggio verso la ISS dove attraccherà domani mattina.

Il liftoff questa mattina alle 01:27, ora italiana, è avvenuto con successo. Anche se inizialmente un guasto stava per rimandare la partenza, ora l’equipaggio della Dragon Crew-1 è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. L’attracco è previsto per le 5 del mattino, ora italiana, di martedì 17: un altro momento importante da seguire in diretta.

Dragon Crew-1 ribattezzata Resilience con a bordo un equipaggio internazionale di astronauti è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale ed è il primo sistema di veicoli spaziali commerciali certificato dalla NASA nella storia.

Non vediamo l’ora di portare questo equipaggio alla stazione per continuare il nostro importante lavoro, e voglio ringraziare i team per lo straordinario sforzo per rendere possibile la prossima generazione di trasporto spaziale umano.

ha affermato Jim Bridenstine in conferenza stampa.

È il primo volo del sistema commerciale certificato dalla NASA progettato per il trasporto dell’equipaggio: pone la prima pietra di un sistema di voli regolari.

Per chi se lo fosse perso ecco il video del lancio:

Il liftoff è avvenuto con successo anche se poco prima del lancio un piccolo problema aveva posto qualche incertezza sulla possibile partenza. E non solo anche subito dopo il lancio è stato rilevato un problema al sistema di controllo termico e più tardi al sistema di controllo della temperatura dei serbatoi di propellente. Ma gli ingegneri sono riusciti a risolvere tutti i problemi e ora l’equipaggio si gode il meritato riposo prima di giungere a destinazione.

Curiosità: come indicatore di assenza di peso hanno portato Baby Yoda, The Child, della serie The Mandalorian.

Alle 02:00 di questa notte saranno a 30 chilometri dalla ISS e alle 05:00 è previsto l’attracco all’International Docking Adapter 2.

Per la prima volta la dimensione dell’equipaggio della spedizione di lunga durata della stazione spaziale aumenterà da sei a sette membri, il che aumenterà il tempo disponibile per la ricerca.