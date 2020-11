LEGO Magic Bus: la versione ricoperta di neve di Norton74

L’ultimo capolavoro di Andrea Lattanzio, Norton74, ci mostra il LEGO Magic Bus realizzato sempre da Andrea, ma questa volta, in tempo per il periodo natalizio, ricoperto di neve.

Era febbraio quando Andrea ci proponeva la sua versione LEGO del Magic Bus visto nel film Into The Wild la cui controparte reale a giugno, purtroppo, è stata rimossa dalla sua location in Alaska per motivi di sicurezza legati ai turisti che andavano in pellegrinaggio per visitarlo.

L’opera di Norton74, che già era magnifica, è stata ora riproposta sempre dall’artista, ricoperta interamente di neve così come lo si era visto fino all’inverno scorso.

Andrea ha convertito ovviamente tutta la scena nella versione invernale della stessa, così come si è visto nella pellicola diretta da Sean Penn. Oltre al bus anche il terreno ed il fogliame è interamente ricoperto di neve.

Non è la prima volta che Andrea “gioca” con l‘effetto neve e sappiamo bene che è un maestro nella padronanza di questo effetto visivo LEGO ed anche con il Magic Bus non è stato da meno.

Riguardo al bus reale, nonostante sia stato rimosso a giugno dalla sua posizione, sarà possibile poterlo ammirare, oltre che nelle opere di Andrea, al Museo del Nord in Alaska, sua prossima meta finale.