Rick Moranis, arrestato sospettato dell’aggressione all’attore

La polizia di New York ha arrestato sabato pomeriggio un sospettato dell’aggressione avvenuta ai danni di Rick Moranis il primo ottobre scorso vicino Central Park.

Un uomo di New York è stato arrestato in relazione all’aggressione occorsa ai danni dell’attore Rick Moranis avvenuta nella mattina di giovedì 1 ottobre, mentre l’attore canadese 67enne stava camminando vicino a Central Park.

La polizia di New York ha dichiarato che si tratta di un 35enne di nome Marquis Ventura, che le autorità hanno indicato come senzatetto. Il suo arresto è avvenuto sabato pomeriggio.

Rick Moranis raggiunse una certa notorietà negli anni 80 in televisione per i suoi lavori in alcune serie comedy sia come sceneggiatore che come attore e cantane e poi al cinema per i suoi ruoli in film come Ghostbusters, La piccola bottega degli orrori, Balle Spaziali, i Flinstones e la saga di Tesoro, mi sono ristretti i ragazzi (per il cui nuovo capitolo dovrebbe tornare). L’attore si è poi assentato dalle scene per circa 20 anni in seguito alla scomparsa della moglie avvenuta nel 1997, salvo la sua partecipazione come doppiatore per Koda, fratello orso e il sequel. Il suo ritorno sullo schermo era avvenuto proprio qualche settimana prima dello spiacevole evento, quando era comparso in uno spot televisivo accanto a Ryan Reynolds.

L’aggressione era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Nel video si vede un uomo con addosso una felpa nera con la scritta “I Love NY” camminare sul marciapiede e improvvisamente scagliarsi con violenza contro un uomo impossibile da identificare, scaraventandolo a terra. La vittima era proprio Rick Moranis, finito in ospedale dopo aver lamentato dolori alla schiena, alla testa e all’anca. La segnalazione alla polizia è stata fatta dal rappresentante dell’attore Troy Bailey.

L’accusa è di “assalto casuale e non provocato”.

Questo il video della NYPD dell’aggressione ai danni dell’attore Rick Moranis.