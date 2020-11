Old, la foto dal set di Shyamalan potrebbe contenere un indizio sul film

Il regista M. Night Shyamalan ha condiviso una interessante foto dal set in Repubblica Dominicana di Old, il suo ultimo e misterioso film interamente girato in 35 mm.

Il regista M. Night Shyamalan è attualmente in Repubblicana Dominicana, impegnato sul set di Old, il suo nuovo progetto, che, come rivelato su Twitter a ottobre, sarà girato interamente in 35 mm.

Una delle pochissime rivelazioni sulla misteriosa pellicola, riportata in una esclusiva di settembre di Collider, è che la trama dovrebbe essere basata su quella della graphic novel Sandcastle di Pierre-Oscar Lévy e Frederik Peeters, incentrata su di un gruppo di persone che si ritrovano intrappolate in una baia misteriosa dove invecchiano rapidamente.

Questo fino a ieri, perché Shyamalan stesso ha postato una interessante foto sul suo profilo twitter personale direttamente dal set del film, scrivendo una didascalia con aggiornamento sulla produzione: “Due giorni di riprese rimanenti. La maggior parte di quelle con il cast sono terminate. Sono esausto e grato. Mancano 19 shots al termine delle riprese.”

La foto mostra un set costruito sull’acqua con più piattaforme sullo sfondo e Shyamalan in primo piano con indosso una muta. Tutto interessante, certo, ma all’occhio salta immediatamente qualcosa nell’acqua proprio sopra la spalla sinistra del regista. Sembra esserci infatti un corpo bianco con una forma a semicerchio, che se si zooma, pare essere composta da ossa. Che sia importante per la trama di Old? Magari una mostruosa creatura sottomarina? Staremo a vedere

L’arrivo di Old nelle sale è previsto per il 23 luglio 2021. Il cast del film include Gael Garcia Bernal (Ema), Eliza Scanlen (Piccole Donne), Ken Leung (prossimo interprete di Inhumans), Rufus Sewell (L’uomo nell’alto castello), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Alex Wolff (Hereditary – Le radici del male), Niki Amuka-Bird e Vicky Krieps (Il Filo Nascosto).

Qui potete vedere la foto condivisa da Shyamalan dal set di Old.