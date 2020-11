Jim Carrey come Joker nel video che lo sostituisce a Joaquin Phoenix

Jim Carrey diventa un agghiacciante Joker in un nuovo video deepfake che ripropone l’aspirante attore comico al posto del vincitore dell’Oscar Joaquin Phoenix.

Il video deepfake del film di Joker sostituisce Joaquin Phoenix con Jim Carrey. Con oltre un miliardo di incassi al botteghino, Joker di Todd Phillips è diventato uno dei blockbuster del 2019. Gran parte del merito del successo del film va naturalmente a Phoenix, che ha vinto l’Oscar per la sua agghiacciante rappresentazione di Arthur Fleck.

L’interpretazione di Phoenix del personaggio di Joker non era basata solo sui fumetti, in quanto faceva riferimento anche a film classici degli anni ’70 come Taxi Driver per creare una visione grintosa della vita in una Gotham economicamente svantaggiata. I film hanno naturalmente rappresentato il personaggio di Joker in un modo molto più classico del fumetto, come quando Jack Nicholson ha dato vita al personaggio in Batman di Tim Burton.

Anche Heath Ledger ha interpretato Joker in Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, e sebbene il film fosse una versione più realistica di Batman, Joker aveva molto in comune con alcune delle più oscure realizzazioni a fumetti del personaggio. E poi c’è stato Jared Leto, la cui interpretazione di Joker è stata la più innovativa a livello di look. Grazie alla tecnologia deepfake è possibile vedere cosa possono aver fatto altri attori nel ruolo di Joker. Nel loro ultimo video, hanno sostituito Phoenix con Carrey. Puoi vedere il risultato qui sotto:

Carrey è una scelta quasi scontata da fare poiché è sempre stato bravo a combinare la commedia con una certa oscurità. E Carrey ha esperienza del mondo di Batman, avendo interpretato L’Enigmista nel film Batman Forever del 1995. Oggi Carrey passa meno tempo a recitare nei film e più tempo a produrre caricature feroci di figure politiche con cui non è d’accordo.