Freaky debutta al botteghino con 3,7 milioni di dollari

Freaky, il film horror di Universal Pictures e Blumhouse Productions ha debuttato al botteghino con 3,7 milioni di dollari nel fine settimana.

Freaky, ha debuttato al botteghino con 3,7 milioni di dollari questo fine settimana. Nell’era del coronavirus, quando quasi tutti i film in programma per l’uscita nelle sale sono stati rinviati, la vendita dei biglietti per i pochi film rimasti diventa più facile. Il film è stato proiettato su 2.472 schermi in Nord America. Oltreoceano, Freaky ha incassato 1,9 milioni di dollari da 20 mercati internazionali per un bottino globale di 5,6 milioni di dollari.

Freaky ha come protagonisti Vince Vaughn nei panni di un selvaggio serial killer e Kathryn Newton nei panni di un’adolescente liceale, che inavvertitamente si scambiano i corpi venerdì 13. Jim Orr, presidente della Universal per la distribuzione nazionale, ha detto che il film dovrebbe avere una lunga vita nelle sale, dato che non avrà molta concorrenza. Questo è stato il caso di molte uscite in questo momento storico.

Rispetto agli studi rivali, la Universal è stata attiva nell’uscita di film durante la pandemia, in gran parte a causa di un accordo che ha stretto con i cinema AMC. Di solito i film vengono proiettati sul grande schermo per 75-90 giorni prima di passare ai servizi di noleggio digitale. Ma con il nuovo accordo tra Universal e AMC, lo studio può mettere nuovi film su video-on-demand di alta qualità entro 17 giorni dal loro debutto in sala. In cambio, AMC, che è la più grande catena di cinema del mondo, promette di non boicottare i film di Universal e ottiene anche una parte dei profitti del digitale.

Naturalmente, la Universal ha continuato a rilasciare titoli più piccoli e meno rischiosi dal punto di vista finanziario, dato l’instabile mercato cinematografico e ha in programma di salvare per tempi migliori i suoi più grandi titoli come il sequel di Fast and Furious e Jurassic World: Dominion.