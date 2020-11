X-Men Legends, la serie riunisce diciannove storici artisti

X-Men Legends è la nuova serie Marvel che riunisce diciannove storici sceneggiatori e che promette di sconvolgere passato e futuro dei mutanti

A febbraio 2021 arriverà nelle fumetterie americani X-Men Legends #1, nuovo ambizioso progetto Marvel incentrato sui Figli dell’Atomo. La serie riunirà ben diciannove storici sceneggiatori e disegnatori che hanno lavorato alla serie, tra cui Fabian Nicieza, Brett Booth, Chris Claremont, Larry Hama, Louise Simonson, Peter David e molti altri.

La nuova serie Marvel rinarrerà alcuni eventi chiave della storia degli X-Men del passato, aggiungendo qualcosa di nuovo. In attesa di poter leggere le nuove avventure dei mutanti, di seguito l’annuncio della Marvel:

Mettete i costumi giallo e blu, mettete in funzione la Stanza del Pericolo e prepara le valigie, i leggendari scrittori degli X-Men tornano all’era classica dei supereroi mutanti con nuove storie in-continuity ambientate durante le loro saghe più iconiche. Con autori del calibro di Chris Claremont, Louise Simonson, Fabian Nicieza, Larry Hama, Peter David e molti altri, X-MEN LEGENDS narrerà mese dopo mese storie sorprendenti che si immergeranno nella ricca storia degli X-Men per risolvere questioni in sospeso e rivelare verità sconcertanti che cambieranno il passato ed il futuro degli X-Men!

Fabian Nicieza, noto per il suo esplosivo lavoro sugli X-Men negli anni ’90, darà il via alla serie con una saga speciale dedicata a Ciclope ed Havok che risolverà uno dei grandi misteri degli X-Men: Adam-X e la sua connessione con la famiglia Summers.