The Seven Deadly Sins, nuovo trailer e poster della stagione conclusiva

Netflix ha diffuso il trailer ed il poster di The Seven Deadly Sins – Dragon’s Judgement, quarta stagione dell’anime tratta dal manga di Nakaba Suzuki

Netflix ha diffuso il trailer ed il poster della quarta ed ultima stagione di The Seven Deadly Sins – Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai Fundo no Shinpan), serie anime tratta dall’omonimo manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki. La nuova stagione del fantasy, debutterà in Giappone il 6 Gennaio 2021, dopo essere stato rinviato causa pandemia di coronavirus.

Per quanto riguarda l’uscita italiana dell’anime, realizzato da Studio DEEN in collaborazione con Marvy Jack, non si hanno ancora notizie. Vi ricordiamo però che le prime tre stagioni, lo speciale di quattro episodi I segni della guerra santa e il film Prisoners of the Sky sono disponibili su Netflix.

Il manga è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha a partire dal 10 Ottobre 2012 e si è concluso il 25 Marzo 2020. 364 capitoli raccolti in 41 41 volumi, a cui si aggiunge lo one shot inedito incentrato su Ban Jr. Lancelot, uscito lo scorso 5 Agosto sulle pagine del numero 36/37 del settimanale Weekly Shonen Magazine. Inoltre arriverà il sequel Nanatsu no Taizai The Four Knights of Apocalypse. In Italia l’opera è in corso di pubblicazione su Edizioni Star Comics.

