Star Wars, George Lucas ha svelato i suoi piani per la Trilogia Sequel

In una recente intervista George Lucas ha svelato i suoi piani per la Trilogia Sequel di Star Wars che avrebbe voluto girare. I villain principali sarebbero stati Darth Maul e la sua apprendista Darth Talon.

George Lucas ha rivelato i suoi piani per la Trilogia Sequel di Star Wars che avrebbe voluto girare. Il creatore della Saga, in una intervista inclusa nel volume The Star Wars Archives: Episodes I-III 1999-2005 scritto da Paul Duncan, ha affermato che il villain principale della sua Trilogia Sequel sarebbe stato il sith Darth Maul.

Il personaggio apparso in Episodio I ed interpretato da Ray Park, a seguito della caduta dell’Impero non solo sarebbe diventato il parino del crimine della galassia, ma avrebbe anche istruito una apprendista, Darth Talon, personaggio apparso nei fumetti.

Nell’intervista lo sceneggiatore e regista dichiara:

Darth Maul allena una ragazza, Darth Talon, che nei fumetti è la sua apprendista. Lei è la nuova Darth Vader e la maggior parte dell’azione si sarebbe concentrata su di lei. Loro sarebbero stati i villain principali della trilogia. Maul sarebbe diventato il signore del crimine della galassia, perché dopo la caduta dell’Impero, assume il potere.

Stando sempre all’intervista, la storia della Trilogia Sequel di Lucas avrebbe avuto luogo poco dopo gli eventi di Il Ritorno dello Jedi, con Mark Hamill ancora nei panni di Luke Skywalker intento a ricostruire l’ordine Jedi e ad addestrare la nuova generazione. Leia Organa sarebbe diventata Cancelliere Supremo della Repubblica e si sarebbe rivelata essere la Prescelta che avrebbe riportato equilibrio nella Forza. Una Trilogia molto diversa da quella portata sul grande schermo da Disney che Lucas non è riuscito a realizzare. Così come non è riuscito a portare sul piccolo schermo la serie live action Star Wars Underworld, che secondo i piani avrebbe dovuto essere ambientata tra Episodio III ed Episodio IV. La serie avrebbe esplorato il sottobosco criminale durante l’Impero.

Cosa ne pensate di queste idee di George Lucas per la Trilogia Sequel e la serie tv?