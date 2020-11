PS5: la transizione da PS4 potrebbe durare anche tre anni

La transizione da PS4 a PS5 durerà all’incirca tre anni, secondo quanto dichiarato dal vicepresidente di Sony Interactive Entertainment.

La transizione da PS4 a PS5 durerà circa tre anni, stando alle parole del vice presidente di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino. In una recente intervista ai microfoni di AV Watch, Nishino ha dichiarato infatti che la console di attuale generazione verrà ancora supportata per un bel po’ e che nuovi giochi cross-gen sono in arrivo.

In termini di compatibilità, è importante fare in modo che i giochi PS4 funzionino su PS5 ma ho insistito personalmente perché avvenisse anche il contrario” ha sottolineato il vice presidente. Ad un certo punto abbiamo chiesto agli sviluppatori di lavorare a prodotti cross-gen e compatibili quindi sia su PS4 che su PS5. Ovviamente dobbiamo migliorare anche la libreria per fare in modo che tutto sia più semplice. Al momento si ritiene che la transizione da PS4 a PS5 richiederà circa tre anni. Nel frattempo posso continuare ad acquistare giochi per PS4? E funzioneranno su PlayStation 5? Sono cose molto importanti. Stiamo chiedendo agli sviluppatori di realizzare giochi con la premessa che siano cross-gen, pensati sia per PS4 che per PS5. Naturalmente dovremo anche migliorare la libreria software per rendere la cosa più facile.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi che arriveranno anche su PS4 oltre a Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di PS5 curata dal nostro Itomi.