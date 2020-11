Narcos: Messico, svelato il cast della terza stagione

Netflix ha rivelato che Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra, Luisa Rubino e Benito Antonio Martínez Ocasio sono i nuovi membri del cast della terza stagione di Narcos: Messico.

Dopo aver confermato Narcos: Messico per una terza stagione solo qualche giorno fa, ora Netflix ha svelato il nome degli attori che si uniranno alla serie che arriverà in streaming prossimamente. Le new entry sono Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra, Luisa Rubino e Benito Antonio Martínez Ocasio.

Luis Gerardo Méndez interpreterà Victor Tapia, poliziotto di Juarez che affronta un dilemma morale. Nonostante il suo timore di essere coinvolto, si ritroverà a dover indagare su una serie di misteriosi e brutali omicidi. Alberto Guerra vestirà i panni di Ismael “El Mayo” Zambada, trafficante di droga indipendente. Luisa Rubino sarà Andrea Nuñez, una giovane giornalista idealista ed ambiziosa, il cui scopo è esporre la diffusa corruzione la porterà a conoscere una storia più grande di quanto immaginasse. Infine Benito Antonio Martínez Ocasio, il cui nome da rapper è Bad Bunny, è Arturo “Kitty” Paez, membro della gang Narco Juniors. Ricco ragazzo dell’alta società, entrerà in contatto con il cartello per i soldi, la droga e la violenza.

Insieme a loro entrano nel cast come regular anche Alejandro Furth nel ruolo di Ramon Salgado, Lorenzo Ferro nel ruolo di Alex Hodoyan, José Zúñiga nel ruolo del generale Rebollo, Diego Calva nel ruolo di Arturo Beltran Leyva, Kristen Lee Gutoskie nel ruolo di Dani, Beau Mirchoff nel ruolo di Steve Sheridan.

La nuova stagione di Narcos: Messico sarà ambientata negli anni ’90 e vedrà Wagner Moura, interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni, dirigere i due episodi. Ritornano Scoot McNairy (l’agente della DEA Walt Breslin); Jose Maria Yazpik (il boss del cartello Juárez Amado Carrillo Fuentes), Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo e Manuel Masalva (i boss del cartello di Tijuana Benjamín, cioè Arellano Félix, Enedina Arellano Félix e Ramón Arellano Félix); Matt Letscher (l’agente della DEA Jaime Kuykendall); Gorka Lasaosa e Alejandro Edda (i boss del cartello di Sinaloa, ovvero Héctor Luis Palma Salazar e Joaquín “El Chapo” Guzmán) e Alberto Ammann (il boss del cartello Cali “Pacho” Herrera).

Potrebbe interessarti:

Netflix’s ‘Narcos: Mexico’ Adds Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra, Luisa Rubino, Bad Bunny To Season 3 Cast (deadline.com)