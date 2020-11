Jason Momoa non riusciva a trovare lavoro dopo Game of Thrones

La strada di Jason Momoa verso il successo non è stata tutta in discesa. Dopo aver interpretato il ruolo di Khal Drogo in Game of Thrones ha avuto difficoltà a trovare un nuovo ruolo.

Jason Momoa ora noto al pubblico mainstream per il suo ruolo come Aquaman si è dovuto mettere in gioco più volte per guadagnarsi da vivere come attore. Nonostante sia stato scritturato in alcuni ruoli importanti, Momoa si è recentemente aperto in un’intervista in cui ha rivelato che dopo il ruolo in Game of Thrones ha avuto difficoltà a trovare una nuova parte.

Voglio dire, stavamo morendo di fame dopo Game of Thrones, ha detto Momoa. Non riuscivo a trovare lavoro. E’ molto difficile quando si hanno dei bambini e si è completamente indebitati.

L’attore è noto per mettere la sua famiglia al primo posto, essendo soprattutto un padre e un marito. Non è stata la prima volta che Momoa faticava a trovare un nuovo ruolo dopo una parte in una grossa produzione. Anche dopo aver interpretato un ruolo nella serie Baywatch, non riusciva a trovare un agente.

In seguito è stato scritturato da Zack Snyder nella Justice League nei panni di Arthur Curry. Aquaman è stato un enorme successo e sta arrivando un sequel, insieme al ruolo in Dune.