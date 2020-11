His Dark Materials 2: il trailer della seconda stagione da dicembre su Sky

Sky ha condiviso il trailer di His Dark Materials 2, le nuove puntate della serie fantasy che saranno trasmesse dal 21 dicembre.

Sky ha diffuso il trailer con i sottotitoli in italiano di His Dark Materials 2, la seconda stagione della serie TV fantasy, che si baserà su The Subtle Knife, il secondo libro della trilogia di Philip Pullman. i nuovi episodi verranno trasmessi dal 21 dicembre su Sky e NOW TV.

Qui sotto il trailer.

HIS DARK MATERIALS 2: il trailer della seconda stagione Dal 21 dicembre su Sky e NOW TV i nuovi episodi di HIS DARK MATERIALS – QUESTE OSCURE MATERIE, la saga fantasy dalla trilogia best seller di Philip Pullman (edita da Salani Editore) targata HBO-BBC.Ecco il trailer di questa attesissima seconda stagione. Cosa ne pensate? Posted by Lega Nerd on Wednesday, November 11, 2020

Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima, His Dark Materials – Queste Oscure Materie racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine), che torna da protagonista accanto a Ruth Wilson (co-protagonista di The Affair, per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby e James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel, il padre di Lyra. New-entry nel cast della seconda stagione Andrew Scott (Fleabag) e Amir Wilson.

Questa è la sinossi della seconda stagione: