Animali Fantastici 3, Mads Mikkelsen in trattative per il ruolo di Grindelwald

L’attore danese Mads Mikkelsen è in trattative con Warner Bros. per sostituire Johnny Depp nel ruolo del mago Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3 e negli altri film della saga

Sarà l’attore danese Mads Mikkelsen a sostituire Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3 e nei successivi film della saga. Questa l’indiscrezione lanciata da Deadline, secondo cui la star di Hannibal e Doctor Strange sarebbe la prima scelta del regista David Yates e dei vertici della Warner Bros..

Sempre quanto riportato dal sito americano, l’attore sarebbe già stato contattato per il ruolo e le parti sarebbero quindi all’inizio della trattativa. Una mossa quella della Warner Bros. volta a chiudere il recasting per il film nel minor tempo possibile così da proseguire con la lavorazione del film, la cui uscita è stata spostata all’estate del 2022.

Vi ricordiamo che Johnny Depp ha lasciato il set di Animali Fantastici su richiesta della casa di produzione dopo che l’attore ha perso la causa per diffamazione contro il The Sun, che lo aveva definito picchiatore di mogli. Un licenziamento che non è piaciuto ai fan dell’attore – che hanno lanciato petizioni per il reintegro dell’attore – e che a quanto sembra non sarebbe stato ostacolato dalla creatrice del franchise J.K. Rowling, da sempre sostenitrice di Depp. Inoltre, nonostante l’interprete di Capitan Jack Sparrow abbia girato una sola scena, riceverà l’intero cachet come da contratto.

Protagonisti del franchise sono Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Albus Silente), Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Cosa ne pensate della scelta di Mads Mikkelsen, è l’attore giusto per il ruolo di Gellert Grindelwalt?

